Какие 6 изменений в теле указывают на меланому

Также необходимо обращать внимание на родинки, которые тоже могут свидетельствовать о раке кожи. В норме они должны быть симметричными, с ровными границами, без коричневого, черного и бардового цветов, по размерам не больше 6 мм и прочих изменений.

По статистике на ногах меланома возникает чаще у женщин, у мужчин – на спине, в возрасте до 50 лет. Вероятность заболевания повышается, если: у вас много родинок или другой пигментации, светлая кожа или волосы и семейный анамнез.