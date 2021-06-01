passion.ru

Какие 6 изменений в теле указывают на меланому

Меланома – злокачественное образование кожи, которое относится к одному из самых опасных и агрессивных видов рака. По данным Американской академии дерматологической ассоциации (AAD), зачастую он распространяется раньше, чем его замечают. Поэтому, как и в случае с любым другим типом онкологии, важна ранняя диагностика, которая значительно увеличивает шансы на успешное лечение и снижает вероятность летального исхода.

Специалисты AAD советуют проводить регулярный осмотр ног, следить за состоянием кожи стоп, между пальцами и боковых частей ног, а также обращать внимание на ногти. Издание Express пишет, какие именно признаки указывают на растущую опухоль:

  • коричневая или черная вертикальная линия под ногтем на пальцах ног,
  • розовато-красное пятно или нарост, возникшие в любом месте стопы,
  • незаживающие раны на ноге, которые могут зажить, но временно и потом вновь вернуться,
  • новое пятно или новообразование, растущая шишка на травмированном участке ноги,
  • рана, похожая на диабетическую язву,
  • боль в стопах, кровотечение или зуд.

Также необходимо обращать внимание на родинки, которые тоже могут свидетельствовать о раке кожи. В норме они должны быть симметричными, с ровными границами, без коричневого, черного и бардового цветов, по размерам не больше 6 мм и прочих изменений.

По статистике на ногах меланома возникает чаще у женщин, у мужчин – на спине, в возрасте до 50 лет. Вероятность заболевания повышается, если: у вас много родинок или другой пигментации, светлая кожа или волосы и семейный анамнез.

Фото: freepik.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!