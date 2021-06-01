Какие 6 изменений в теле указывают на меланому
Специалисты AAD советуют проводить регулярный осмотр ног, следить за состоянием кожи стоп, между пальцами и боковых частей ног, а также обращать внимание на ногти. Издание Express пишет, какие именно признаки указывают на растущую опухоль:
- коричневая или черная вертикальная линия под ногтем на пальцах ног,
- розовато-красное пятно или нарост, возникшие в любом месте стопы,
- незаживающие раны на ноге, которые могут зажить, но временно и потом вновь вернуться,
- новое пятно или новообразование, растущая шишка на травмированном участке ноги,
- рана, похожая на диабетическую язву,
- боль в стопах, кровотечение или зуд.
Также необходимо обращать внимание на родинки, которые тоже могут свидетельствовать о раке кожи. В норме они должны быть симметричными, с ровными границами, без коричневого, черного и бардового цветов, по размерам не больше 6 мм и прочих изменений.
По статистике на ногах меланома возникает чаще у женщин, у мужчин – на спине, в возрасте до 50 лет. Вероятность заболевания повышается, если: у вас много родинок или другой пигментации, светлая кожа или волосы и семейный анамнез.
Фото: freepik.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!