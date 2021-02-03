Какие 5 нестандартных симптомов рака легких все обычно игнорируют

При определенных типах рака новообразование распространяется не только на сами легкие, но и на спину, лопатки и плечи, в которых начинаются боли. Также могут возникнуть проблемы с балансом. Некоторые пациенты сталкиваются с аутоиммунными заболеваниями в качестве осложнения, что вызывает головокружение и потерю равновесия. Опухоль может поражать и глазные нервы, из-за чего зрачок на одном глазу может стать необычайно маленьким, а веко опустится. И еще один симптом, который потенциально указывает на рак легких – опухшие кончики пальцев, которые еще и выглядят излишне блестящими.

Фото: depositphotos

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