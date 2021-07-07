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Какие 5 необычных симптомов требуют обращения к неврологу

Заметить неполадки в работе организма человек может с помощью определенных признаков. Особенно следует быть внимательными, когда какое-либо изменение происходит очень резко и без причин. Врач-невролог, невролог-вегетолог, кандидат медицинских наук, соучредитель «Клинического центра вегетативной неврологии» Елена Беленко рассказала о пяти малозаметных симптомах, обнаружив которые нужно срочно обратиться ко врачу-вегетологу.
Какие 5 необычных симптомов требуют обращения к неврологу

В первую очередь посещения вегетолога требуют изменения в работе сердца. В нормальных обстоятельствах сердцем управляют вегетативные узлы и сплетения. А ощущения перебоев в их работе или непонятные учащения сердцебиения требуют медицинской помощи. Как сообщает «Комсомольская правда», в некоторых случаях человек сталкивается с трудностями дыхания, когда хочется глубоко вдохнуть, но не получается этого сделать. Если терапевт и эндокринолог не обнаружили патологий, стоит обратиться к неврологу.

Третий симптом связан с тяжестью в животе после еды, вздутием живота, повышенным газообразованием, расстройством стула. Перечисленные недуги не дают человеку полноценно жить. Если же многочисленные исследования не обнаружили патологий, причину нужно искать в сбоях работы нервной системы. Так как работу всего желудочно-кишечного тракта обеспечивают ветви симпатических и парасимпатических нервов, образующие сплетения.

А раннее пробуждение указывает на то, что организм испытывает стресс, и началась вегетативная дисфункция. Важно не запустить болезнь и вылечить на начальных этапах. Кроме того, еще одним фактором нарушений в работе нервной системы считается хроническая усталость. Все перечисленные симптомы не опасны для жизни, но значительно снижают ее качество, потому лучше не запускать обнаруженные недомогания и вовремя обращаться ко врачу.

Фото: freepik.com

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