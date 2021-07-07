Какие 5 необычных симптомов требуют обращения к неврологу

Третий симптом связан с тяжестью в животе после еды, вздутием живота, повышенным газообразованием, расстройством стула. Перечисленные недуги не дают человеку полноценно жить. Если же многочисленные исследования не обнаружили патологий, причину нужно искать в сбоях работы нервной системы. Так как работу всего желудочно-кишечного тракта обеспечивают ветви симпатических и парасимпатических нервов, образующие сплетения.

А раннее пробуждение указывает на то, что организм испытывает стресс, и началась вегетативная дисфункция. Важно не запустить болезнь и вылечить на начальных этапах. Кроме того, еще одним фактором нарушений в работе нервной системы считается хроническая усталость. Все перечисленные симптомы не опасны для жизни, но значительно снижают ее качество, потому лучше не запускать обнаруженные недомогания и вовремя обращаться ко врачу.