Какие 5 факторов чаще всего приводят к повреждению печени
Как сообщает онлайн-издание Focus, печень — важнейший орган, ответственный за правильный обмен веществ, вывод токсинов и детоксикацию организма. Если она работает неправильно, это сказывается на общем состоянии здоровья. Врачи предупреждают, что существует 5 наиболее распространенных причин, которые приводят к повреждению этого внутреннего органа. Первая из них — бесконтрольный прием лекарств. Если злоупотреблять таблетками, это может нанести вред печени, так как именно она ответственна за расщепление медикаментов и последующий их вывод. Навредить может даже самый обычный парацетамол. «Не следует относиться к лекарствам легкомысленно и принимать их дольше или чаще, чем рекомендуется. Если после приема препарата вы испытываете боль в верхней части живота, обратитесь к врачу», — поясняют специалисты.
Второй фактор риска — ожирение. Именно оно влияет на здоровье печени и может привести к развитию смертельно опасных заболеваний этого органа. Врачи уверяют, что не всегда цирроз возникает из-за алкоголизма, ожирение может привести к тому же результату, из-за чего печень набухает и затвердевает. Любовь к фруктам также может быть опасна. Многочисленные исследования доказали, что содержащаяся в них фруктоза способствует ожирению печени, если ее количество превышает все разумные пределы.
О том, что алкоголь негативно сказывается на печени и может привести к циррозу, уже было сказано выше, но нелишне будет напомнить, что наркологи рекомендуют употреблять мужчинам не более двух стаканов вина или пива в сутки, а для женщин эта норма ниже вдвое.
Также специалисты напомнили об опасности бесконтрольного приема пищевых добавок с витамином А и В3, так как они могут вызвать раздражение кожи, головные боли и проблемы с печенью, а главное — не смогут полностью заменить сбалансированное питание.
Фото: depositphotos
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