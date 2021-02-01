Какие 5 факторов чаще всего приводят к повреждению печени

Второй фактор риска — ожирение. Именно оно влияет на здоровье печени и может привести к развитию смертельно опасных заболеваний этого органа. Врачи уверяют, что не всегда цирроз возникает из-за алкоголизма, ожирение может привести к тому же результату, из-за чего печень набухает и затвердевает. Любовь к фруктам также может быть опасна. Многочисленные исследования доказали, что содержащаяся в них фруктоза способствует ожирению печени, если ее количество превышает все разумные пределы.

О том, что алкоголь негативно сказывается на печени и может привести к циррозу, уже было сказано выше, но нелишне будет напомнить, что наркологи рекомендуют употреблять мужчинам не более двух стаканов вина или пива в сутки, а для женщин эта норма ниже вдвое.

Также специалисты напомнили об опасности бесконтрольного приема пищевых добавок с витамином А и В3, так как они могут вызвать раздражение кожи, головные боли и проблемы с печенью, а главное — не смогут полностью заменить сбалансированное питание.

Фото: depositphotos

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