Какие 4 симптома свидетельствуют о том, что у вас слишком высокий холестерин

На закупорку сосудов в области головы могут указывать головные боли, которые регулярно и часто повторяются. Это очень опасно, так как, если вовремя не обследоваться и не начать устранять проблему, можно стать жертвой инсульта. Также о высоком уровне холестерина может говорить боль в груди, как правило, возникающая с левой стороны и в некоторых случаях распространяющаяся в область шеи. Если оставить ее без внимания, это может привести к сердечному приступу.

Фото: depositphotos

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