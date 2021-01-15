Какие 3 симптома указывают, что вам нужно вызывать врача при коронавирусе

Также специалист рекомендует измерять температуру. Все, что выше 38 градусов по Цельсию – уже повод для беспокойства, так как считается лихорадкой. И еще один показатель, который необходимо держать под контролем, – уровень кислорода в крови. Его снижение – тревожный звоночек. Хорошо, если у вас есть пульсоксиметр, его показания должны быть от 95% и выше, но если прибора дома нет, проведите визуальный осмотр. На нехватку кислорода могут указывать синеватый или серый оттенок кожи, фиолетовый цвет губ и ногтей.

Фото: depositphotos

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