Какие 3 симптома указывают, что вам нужно вызывать врача при коронавирусе
Как передает онлайн-портал Express, британский врач Чейз Пэн Юнь заявил, очень важно не пропустить момент, когда ваше состояние изменится и в случае его ухудшения вызвать скорую помощь. Доктор советует первым делом проверить пульс, так как COVID-19 может вызвать учащенное и нерегулярное сердцебиение – более 100 ударов в минуту. «Возьмите за привычку регулярно измерять свой пульс. Так вы сможете научиться распознавать нормальную частоту и ритм своего сердца и понимать, меняется ли ваше сердцебиение», – заявил он. Помните, что нормальная частота пульса в состоянии покоя составляет от 60 до 100 ударов в минуту. Если превышение значительное, не медлите с вызовом доктора.
Также специалист рекомендует измерять температуру. Все, что выше 38 градусов по Цельсию – уже повод для беспокойства, так как считается лихорадкой. И еще один показатель, который необходимо держать под контролем, – уровень кислорода в крови. Его снижение – тревожный звоночек. Хорошо, если у вас есть пульсоксиметр, его показания должны быть от 95% и выше, но если прибора дома нет, проведите визуальный осмотр. На нехватку кислорода могут указывать синеватый или серый оттенок кожи, фиолетовый цвет губ и ногтей.
Фото: depositphotos
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