Какие 3 проблемы с глазами могут свидетельствовать о начинающейся болезни Паркинсона
Как сообщает онлайн-издание Express, по данным благотворительной организации Parkinson, первый настораживающий звоночек – это внезапно возникшая проблема с различением цветов. Особые трудности возникают с синим и зеленым оттенками. Еще одним признаком дегенеративного заболевания может стать чувство сухости в глазах и боль. Эти симптомы легко объясняются тем, что из-за начавшихся нарушений моторики человек начинает реже моргать, из-за чего на поверхности белков скапливаются пыль и грязь, которые не удаляются своевременно.
Третье, на что стоит обратить внимание – это двоение в глазах, или так называемая диплопия. Человек теряет четкость зрения, из-за чего он видит два изображения объекта, на который смотрит, причем они могут быть смещены в пространстве либо по горизонтали, либо по вертикали. Происходит это из-за проблем с движением глазных яблок. Специалисты уверяют, что на начальном этапе данные симптомы успешно купируются лекарствами от болезни Паркинсона.
Фото: pixabay
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