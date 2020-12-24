Какие 3 проблемы с глазами могут свидетельствовать о начинающейся болезни Паркинсона

Третье, на что стоит обратить внимание – это двоение в глазах, или так называемая диплопия. Человек теряет четкость зрения, из-за чего он видит два изображения объекта, на который смотрит, причем они могут быть смещены в пространстве либо по горизонтали, либо по вертикали. Происходит это из-за проблем с движением глазных яблок. Специалисты уверяют, что на начальном этапе данные симптомы успешно купируются лекарствами от болезни Паркинсона.

Фото: pixabay

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