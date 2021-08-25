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Какие 3 признака указывают, что артрит вызвал опасные для жизни осложнения

Зарегистрировано более ста типов артрита, а одним из самых распространенных среди них считается ревматоидный артрит. В данном случае иммунная система начинает ошибочно атаковать слизистую оболочку суставов, вызывая воспаление, в результате человек испытывает трудности с движением и сильную боль. Об этом сообщили в медицинском издании «Медик Форум». В большинстве случаев патология поддается лечению и улучшению состояния, что очень важно для снижения опасности для жизни, однако полностью неизлечима.
Какие 3 признака указывают, что артрит вызвал опасные для жизни осложнения

При отсутствии лечения ревматоидный артрит, который является воспалительным типом болезни, может спровоцировать воспаление кровеносных сосудов — опасное для жизни осложнение.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, ревматоидный артрит способен вызывать осложнения, а именно ревматоидный васкулит. Недуг характеризуется утолщением, ослаблением, сужением и рубцеванием стенок кровеносных сосудов. Ухудшение состояния болезни возможно обнаружить по нескольким признакам: сыпь и язвы на коже; поражение нервов, которое проявляется онемением, покалыванием, ощущением уколов от иголок, мышечной слабостью; боль в груди — сигнал того, что вызванное артритом воспаление развилось вокруг сердца в виде перикардита.

В целях контроля артрита эффективны следующие способы: регулярные упражнения, поддержание здорового веса и рацион питания, богатый фруктами, овощами, рыбой, орехами и бобами, но с низким содержанием обработанных пищевых продуктов и насыщенных жиров.

Фото: freepik.com

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