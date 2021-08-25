Какие 3 признака указывают, что артрит вызвал опасные для жизни осложнения

При отсутствии лечения ревматоидный артрит, который является воспалительным типом болезни, может спровоцировать воспаление кровеносных сосудов — опасное для жизни осложнение.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, ревматоидный артрит способен вызывать осложнения, а именно ревматоидный васкулит. Недуг характеризуется утолщением, ослаблением, сужением и рубцеванием стенок кровеносных сосудов. Ухудшение состояния болезни возможно обнаружить по нескольким признакам: сыпь и язвы на коже; поражение нервов, которое проявляется онемением, покалыванием, ощущением уколов от иголок, мышечной слабостью; боль в груди — сигнал того, что вызванное артритом воспаление развилось вокруг сердца в виде перикардита.

В целях контроля артрита эффективны следующие способы: регулярные упражнения, поддержание здорового веса и рацион питания, богатый фруктами, овощами, рыбой, орехами и бобами, но с низким содержанием обработанных пищевых продуктов и насыщенных жиров.