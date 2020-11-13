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Какие 2 признака на лице свидетельствуют, что у вас высокое давление

Симптомы гипертонии чаще всего остаются незамеченными, пока не становится слишком поздно. Однако эксперты уверяют, что есть два настораживающих знака, указывающих на то, что вам пора срочно внести изменения в свою жизнь, чтобы привести кровяное давление в норму.

Как сообщает онлайн-издание Express, данное заболевание затрагивает миллионы людей, причем страдают от него не только пожилые, но и подростки. Повышение давления может быть вызвано многими факторами, но в основном оно становится осложнением при диабете, ожирении и чрезмерном употреблении алкоголя, и может привести к опасным для жизни состояниям таким, как сердечно-сосудистые заболевания и инсульт. Эксперты уверяют, что два предупреждающих знака, которые можно заметить на лице, могут указывать, что вы уже страдаете от гипертонии, просто еще не ощущаете этого.

К данным признакам относятся онемение и слабость. Потеря чувствительности лицевых мышц — это не заболевание, но верный симптом того, что что-то не в порядке со здоровьем. Большинство причин онемения лица связано со сдавливанием или повреждением нервов. Однако если это ощущение то возникает, то вновь появляется на лице — это повод задуматься о себе, ведь, если не разобраться с проблемой в самом начале, оно может постепенно распространиться на руки или ноги и не дожидаться гипертонического криза — состояния, когда давление поднимается до опасно высоких отметок.

«Есть два типа гипертонии, — объясняет доктор Плюшкер, — эссенциальная гипертензия, при которой первопричина высокого артериального давления неизвестна (встречается в 95% случаев), и вторичная гипертензия, когда можно определить, что вызвало данное заболевание. Наиболее частые причины: болезни почек, опухоли, прием противозачаточных таблеток и беременность у женщин, а также хронический стресс». Эксперт советует в качестве профилактики данной проблемы употреблять в пищу богатые калием продукты: томатный или апельсиновый соки, бананы и абрикосы.

Фото: pixabay

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