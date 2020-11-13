Какие 2 признака на лице свидетельствуют, что у вас высокое давление

Как сообщает онлайн-издание Express, данное заболевание затрагивает миллионы людей, причем страдают от него не только пожилые, но и подростки. Повышение давления может быть вызвано многими факторами, но в основном оно становится осложнением при диабете, ожирении и чрезмерном употреблении алкоголя, и может привести к опасным для жизни состояниям таким, как сердечно-сосудистые заболевания и инсульт. Эксперты уверяют, что два предупреждающих знака, которые можно заметить на лице, могут указывать, что вы уже страдаете от гипертонии, просто еще не ощущаете этого.

К данным признакам относятся онемение и слабость. Потеря чувствительности лицевых мышц — это не заболевание, но верный симптом того, что что-то не в порядке со здоровьем. Большинство причин онемения лица связано со сдавливанием или повреждением нервов. Однако если это ощущение то возникает, то вновь появляется на лице — это повод задуматься о себе, ведь, если не разобраться с проблемой в самом начале, оно может постепенно распространиться на руки или ноги и не дожидаться гипертонического криза — состояния, когда давление поднимается до опасно высоких отметок.