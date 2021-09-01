Какая температура считается «идеальным оружием» для борьбы с инфекцией

«Иммунная система реагирует на вирусы или бактерии, цитокины попадают в центральную нервную систему, где находится центр регуляции температуры, и организм получает сигнал, что нужно поднять температуру, потому что идет борьба с инфекцией. Ферментные системы бактерий и генетический аппарат вируса рассчитаны на работу при определенной температуре тела человека. Соответственно, когда повышается температура, им становится труднее размножаться», — сказал Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

Так, если человек болен ОРВИ, а температура тела не повышается, это означает, что его иммунная система не реагирует и не борется с инфекцией. При этом когда реакция организма, наоборот, чересчур сильная, это тоже опасно для здоровья. «Когда цитокинов выделяется слишком много, возникает так называемая гиперпиретическая реакция — температура уходит далеко за 39-40 градуса. Такое повышение температуры плохо сказывается на работе внутренних органов, особенно на работе сердечно-сосудистой системы, и может привести к нежелательным явлениям: сначала сбой в работе сердца, а потом даже его остановка», — предупредил врач.

Тогда как температуру от 37 до 38,5 °C специалист назвал «идеальной» для эффективной борьбы с инфекцией. «Во всех наших медицинских рекомендациях мы говорим, что если температура меньше, чем 38,5 градуса, не надо принимать жаропонижающие, организм при такой температуре хорошо работает с инфекцией и справится сам», — отметил Владимир Болибок.