Какая реакция на вакцинацию против COVID-19 считается нормой, а что должно насторожить

Стоит насторожиться, если температура сохраняется больше двух дней и градусник показал отметку выше 40 градусов. Данная ситуация лишь в редких случаях может быть побочным эффектом, в остальном же она указывает на инфицирование вирусом. Как сообщила главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, сохраняющаяся больше двух дней высокая температура после прививки может сигнализировать о том, что человек заразился коронавирусом до или во время вакцинации. В таком случае рекомендуется сдать ПЦР-тест и оставаться дома до получения результатов.

«В момент введения вакцины нет еще антител, а через несколько дней после укола может быть проявление COVID-19, когда инкубационный период закончится. Но отмечу, что сама прививка не может стать причиной коронавирусной инфекции», — сказала Ткачева «Газете.ru».