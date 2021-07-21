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Какая реакция на вакцинацию против COVID-19 считается нормой, а что должно насторожить

Реакция на введение вакцины против коронавирусной инфекции у всех людей индивидуальна. Вместе с тем многие отмечают повышение температуры, в большинстве случаев это нормально и означает, что организм начал вырабатывать антитела для борьбы с вирусом. Об этом рассказал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган. Однако определенная температура должна быть поводом для беспокойства.
Какая реакция на вакцинацию против COVID-19 считается нормой, а что должно насторожить

«Легкая лихорадка обычно развивается в течение 24 часов после введения вакцины и может длиться от двух до трех дней. Медицинская помощь не требуется при незначительных температурных реакциях, возникающих после вакцинации», — сообщил Каган. По его словам, при небольшой температуре не нужно укрываться под одеялом и необходимо обильное питье, а если отметка достигла 38,5, рекомендуется принять парацетамол или ибупрофен.

Стоит насторожиться, если температура сохраняется больше двух дней и градусник показал отметку выше 40 градусов. Данная ситуация лишь в редких случаях может быть побочным эффектом, в остальном же она указывает на инфицирование вирусом. Как сообщила главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, сохраняющаяся больше двух дней высокая температура после прививки может сигнализировать о том, что человек заразился коронавирусом до или во время вакцинации. В таком случае рекомендуется сдать ПЦР-тест и оставаться дома до получения результатов.

«В момент введения вакцины нет еще антител, а через несколько дней после укола может быть проявление COVID-19, когда инкубационный период закончится. Но отмечу, что сама прививка не может стать причиной коронавирусной инфекции», — сказала Ткачева «Газете.ru».

Фото: freepik.com

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