Какая реакция на вакцинацию против COVID-19 считается нормой, а что должно насторожить
«Легкая лихорадка обычно развивается в течение 24 часов после введения вакцины и может длиться от двух до трех дней. Медицинская помощь не требуется при незначительных температурных реакциях, возникающих после вакцинации», — сообщил Каган. По его словам, при небольшой температуре не нужно укрываться под одеялом и необходимо обильное питье, а если отметка достигла 38,5, рекомендуется принять парацетамол или ибупрофен.
Стоит насторожиться, если температура сохраняется больше двух дней и градусник показал отметку выше 40 градусов. Данная ситуация лишь в редких случаях может быть побочным эффектом, в остальном же она указывает на инфицирование вирусом. Как сообщила главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, сохраняющаяся больше двух дней высокая температура после прививки может сигнализировать о том, что человек заразился коронавирусом до или во время вакцинации. В таком случае рекомендуется сдать ПЦР-тест и оставаться дома до получения результатов.
«В момент введения вакцины нет еще антител, а через несколько дней после укола может быть проявление COVID-19, когда инкубационный период закончится. Но отмечу, что сама прививка не может стать причиной коронавирусной инфекции», — сказала Ткачева «Газете.ru».
Фото: freepik.com
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