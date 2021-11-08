Как защититься от вирусной инфекции в общественном транспорте, когда вокруг все чихают

По словам специалиста, избежать заражения помогут определенные меры предосторожности. «Если вы волнуетесь, что можете заболеть, поможет респиратор, то есть не просто маска, а маска с фильтром. Если есть возможность, можно отвернуться, отойти в другую часть вагона. Можно защититься механически — намотать шарф, ходить в очках, чтобы инфекция не попала на слизистую», — считает Ирина Ярцева. Также она порекомендовала при выходе из транспорта сменить маску и обработать руки антисептиком и промыть нос спреем для профилактики.

Врач рассказала в интервью радио Sputnik, когда человек в общественном транспорте считается наиболее опасным для окружающих в плане распространения инфекции. «Если это чихание с силой, вирус в воздух дальше всего идет, потом идет кашель с открытым ртом, а сморкание в этом смысле не так опасно: обычно люди сморкаются в платок», — объяснила Ирина Ярцева и напомнила, что главным способом защиты от вирусов считается вакцинация.