Как защитить свою печень: три напитка, от которых стоит отказаться

Каждый человек знает о негативном воздействии спиртных напитков на все функции организма, в том числе и на печень. Алкогольная зависимость провоцирует развитие смертельно опасного заболевания - цирроза, когда здоровая ткань органа заменяется рубцовой. А предшествуют этому недугу следующие стадии: накопление жира внутри клеток (жировая дистрофия) и острое воспаление (алкогольный гепатит).

Кроме того, вредны газированные и сладкие напитки, так как чрезмерное количество сахара способствует ожирению и увеличивает жировые отложения в печени. Тогда избыток жира накапливается в клетках, вызывая неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП).

Чаще всего кофе обладает полезными свойствами, но есть случаи когда он вредит здоровью печени. Если вы пьете кофе с сахаром или жирными сливками, ущерб от такого напитка равноценен урону от банки газировки. Рекомендуется употреблять черный кофе без добавок. В результате одного из исследований выяснилось, что 2 чашки такого напитка в день снижают вероятность возникновения рака печени на 42%.