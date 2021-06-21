Как защитить свою кожу в жару при ношении масок и перчаток

«Не нужно увлекаться очищением кожи, даже летом. Любое очищение лишает кожу защитных свойств. Важно грамотное увлажнение. Если появились признаки раздражения в местах контакта с маской, ее креплениями, то можно попробовать использовать специальные защитные средства. Это хорошо известный молодым мамочкам крем под подгузник, который содержит декспантенол и ланолин», — сообщает Шливко.

Кроме того, по словам специалиста, существуют и другие средства. Речь идет о лечебной косметике, названия препаратов будут начинаться на «цико-», есть большой выбор у разных производителей. Такие крема следует наносить под маску тонким слоем.

Что касается перчаток, то их лучше использовать по необходимости, где вы контактируете с какими-либо предметами: ручки в транспорте, тележки или товары в магазинах. Чтобы снизить вероятность аллергических контактных дерматитов, рекомендуется пользоваться кремом для рук. На ночь лучше использовать жирные крема, а днем легкие и нелипкие, они важны, так как создают некую защитную пленку на коже. Пользоваться кремами стоит после каждого мытья рук для ухода.

Если на руках или на лице появилось раздражение, зуд, мокнутие, нельзя заниматься самолечением, а обязательно нужно показаться дерматологу. Так как любой начавшийся процесс может перерасти в хроническое кожное заболевание. «От нас уйдет коронавирус, уйдут маски, перчатки и антисептики, а хроническое кожное заболевание может остаться», — предупредила врач.