Как защитить свою кожу в жару при ношении масок и перчаток
В интервью «Российской газете» завкафедрой кожных и венерических болезней Приволжского медицинского университета, доктор медицинских наук Ирена Шливко рассказала о способах защиты кожи от раздражения и действия по устранению уже возникшего дерматита. «Хотим мы этого или нет, но за последние две недели жизнь радикально изменилась, коронавирус вновь набирает обороты. К этому надо очень серьезно относиться. И кожные проблемы не могут быть отговоркой: маски и перчатки в общественных местах носить нужно обязательно», — уточнила врач.
Маску обязательно носить в общественных местах, а чтобы это не доставляло дискомфорт, следует внимательно выбирать маски и обращать внимание на свои индивидуальные особенности. Они должны быть максимально комфортными по составу и размеру, чтобы не вызывать проблем с кожей. Если же вы вдали от людей, маску можно снять. Также отмечается, что маска, полежавшая в кармане или сумке, теряет свои свойства.
«Не нужно увлекаться очищением кожи, даже летом. Любое очищение лишает кожу защитных свойств. Важно грамотное увлажнение. Если появились признаки раздражения в местах контакта с маской, ее креплениями, то можно попробовать использовать специальные защитные средства. Это хорошо известный молодым мамочкам крем под подгузник, который содержит декспантенол и ланолин», — сообщает Шливко.
Кроме того, по словам специалиста, существуют и другие средства. Речь идет о лечебной косметике, названия препаратов будут начинаться на «цико-», есть большой выбор у разных производителей. Такие крема следует наносить под маску тонким слоем.
Что касается перчаток, то их лучше использовать по необходимости, где вы контактируете с какими-либо предметами: ручки в транспорте, тележки или товары в магазинах. Чтобы снизить вероятность аллергических контактных дерматитов, рекомендуется пользоваться кремом для рук. На ночь лучше использовать жирные крема, а днем легкие и нелипкие, они важны, так как создают некую защитную пленку на коже. Пользоваться кремами стоит после каждого мытья рук для ухода.
Если на руках или на лице появилось раздражение, зуд, мокнутие, нельзя заниматься самолечением, а обязательно нужно показаться дерматологу. Так как любой начавшийся процесс может перерасти в хроническое кожное заболевание. «От нас уйдет коронавирус, уйдут маски, перчатки и антисептики, а хроническое кожное заболевание может остаться», — предупредила врач.
Фото: freepik.com
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