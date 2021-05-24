Как взаимосвязаны зависимость от сахара и женское бесплодие, объяснила врач

Избыток сахара может вызвать развитие эндометриоза — заболевания, сопровождающегося разрастанием внутренней слизистой оболочки матки. А также из-за большого количества углеводов может развиться ожирение, причем не обязательно это станет заметно внешне. Так называемый висцеральный жир, откладывается в брюшной полости, вокруг внутренних органов, что может привести к дисбалансу гормонов. По словам Королевой: «При ожирении повышается уровень холестерина и нарушаются показатели липидного спектра в организме. Повышение холестерина в крови влияет на гормоны женского организма, например, прогестерона, что также может привести к бесплодию, к сложностям с зачатием ребенка, а также к синдрому поликистозных яичников — заболеванию, препятствующему овуляции».