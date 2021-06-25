Как выжить в городе в жару, если нет возможности поехать на море

В борьбе с жарой важно настроить питьевой режим и пить именно воду. Она должна быть теплой, так лучше усваивается. При этом воздержитесь от сладких и газированных напитков, кофе и алкоголя. Касательно питания в жару, рекомендуется употребление легкой пищи, очень кстати будут продукты, богатые клетчаткой.

Когда вам все-таки необходимо выйти на улицу в самый пик, придерживайтесь следующих правил: наденьте свободную светлую хлопковую одежду, головной убор и солнцезащитные очки, возьмите воду, намажьтесь солнцезащитным кремом и старайтесь находиться в тени и долго не задерживайтесь на улице. А выйти на прогулку лучше вечером, после заката.