Как выжить в городе в жару, если нет возможности поехать на море
В первую очередь стоит воздержаться от похода на улицу, когда солнце находится на пике своей активности — в дневное время. Лучше оставаться в помещении: дома, в офисе, в торговых центрах и прочее, и желательно с кондиционером, но будьте осторожны — оптимальная температура 21-24 градуса и избегайте прямого потока воздуха. Если вы в квартире, постарайтесь не открывать окна, даже лучше их зашторить, а проветривать можно ночью. Отличным спасением в домашних условиях будет прохладный душ.
В борьбе с жарой важно настроить питьевой режим и пить именно воду. Она должна быть теплой, так лучше усваивается. При этом воздержитесь от сладких и газированных напитков, кофе и алкоголя. Касательно питания в жару, рекомендуется употребление легкой пищи, очень кстати будут продукты, богатые клетчаткой.
Когда вам все-таки необходимо выйти на улицу в самый пик, придерживайтесь следующих правил: наденьте свободную светлую хлопковую одежду, головной убор и солнцезащитные очки, возьмите воду, намажьтесь солнцезащитным кремом и старайтесь находиться в тени и долго не задерживайтесь на улице. А выйти на прогулку лучше вечером, после заката.
Фото: freepik.com
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