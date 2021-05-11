Как выявить рак крови на ранней стадии, рассказала врач-гематолог

Для профилактики онкологических заболеваний стоит наблюдать за уровнем гемоглобина и эритроцитов. Если эти показатели выше нормы, то стоит обратиться ко врачу. «Высокий гемоглобин и эритроциты — повод обратиться к гематологу, потому что это может быть маркером злокачественного заболевания крови, которое уже требует лечения и специфической помощи врача», — предупредила Ненашева. А если показатели, наоборот, понижены, не стоит сильно беспокоиться — это может свидетельствовать о дефиците железа, анемии и нехватке витаминов.

Также на рак указывает высокий уровень тромбоцитов, которые защищают организм от кровопотерь, и лейкоцитов, которые борются с инфекциями, но при низких показателях такой угрозы нет.