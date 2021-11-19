Как вовремя распознать пневмонию и избежать опасных последствий воспаления

Данное заболевание опасно еще и тем, что может протекать бессимптомно. А в лечении пневмонии важно распознать ее как можно раньше и своевременно получить помощь специалистов. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог, кардиолог больницы им. В. В. Виноградова Елена Шаварова.

По ее словам, пневмония способна привести к тяжелым и угрожающим жизни последствиям: отеку или абсцессу легких, сердечно-легочной недостаточности, сепсису ― заражению крови. А в сочетании с коронавирусом болезнь становится еще более агрессивной, поскольку развивается во всех структурах легкого: тканях, сосудах, стенках, и протекает стремительно.

«К группе риска относятся пациенты с хроническими болезнями легких, диабетом, онкологией, а также люди старше 65 лет. Кроме того, болезни подвержены люди с ослабленным иммунитетом и лица, которые курят и злоупотребляют алкоголем», — предупредила врач.

Характерными симптомами считаются общая слабость и одышка, а также усталость, головные боли, дискомфорт в груди и суставах и кашель, который поначалу сухой, затем становится влажным, с обильным выделением мокроты. Повышение температуры чаще свойственно острому течению болезни. При это заниматься самолечением в случае развития воспаления легких смертельно опасно, подчеркнула Елена Шаварова.