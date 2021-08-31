Как восстановить обоняние после перенесенного коронавируса

В некоторых случаях бывает, что раннее привлекательные для человека запахи вызывают отвращение, тоже может произойти даже по отношению к любимой еде. «Если еда пахнет для вас настолько отвратительно, что вы не можете ничего есть, попробуйте пресную пищу: рис, вареный картофель. Еще одна альтернатива — протеиновые коктейли без вкусов и ароматизаторов. Избегайте напитков и блюд с ярко выраженным ароматом: кофе, любая жареная пища, яйца, чеснок, лук, шоколад и продукты с искусственными ароматизаторами», — рассказала инфекционист в беседе с «РИА Новости»..

Чтобы восстановить обоняние, Светлана Малиновская рекомендовала следующий способ: заготовить пузырьки с разными эфирными маслами и устраивать сеансы «тренировки» несколько раз в день, вдыхая аромат из каждого пузырька и отмечая свои ощущения.

«Позаботьтесь о психологическом здоровье: чаще гуляйте на свежем воздухе, попробуйте различные практики расслабления. Серьезные нарушения обоняния безусловно оборачиваются стрессом для организма, а стресс может ухудшать симптомы паросмии», — посоветовала эксперт.