Как восстановить функции обоняния и вкусового восприятия после перенесенного ковида

По словам специалиста, нарушение вкуса встречается значительно реже, и в отличие от аносмии (потери обоняния) это диагностически менее значимый симптом.

Отмечается на портале «Наука в Сибири», что потеря обоняния может наблюдаться в среднем от нескольких дней до трех месяцев. При этом в большинстве случаев проблем с запахами встречается гипосмия (сниженное обоняние), которая может длиться месяцами, тогда далеко не все заболевшие замечают нарушения функции.

Если обоняние не восстановилось в течение трех-четырех недель самостоятельно, необходим курс специализированной реабилитации. В него входит применение ноотропных препаратов, возобновляющих функцию нервных клеток, а также специальный тренинг на восстановление обоняния путем активации сенсорной памяти. В результате перечисленных действий активируются нейроны обонятельной луковицы и восстанавливаются нейронные связи.