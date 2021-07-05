Как влияет вакцинация «Спутником V» на репродуктивное здоровье и беременность

По ее словам, частота осложнений во время беременности у вакцинированных не отличается от общепопуляционной. Поэтому рекомендуется привиться, чтобы минимизировать риск инфицирования во время беременности. К тому же антитела класса G способны проникать через плаценту и защищать ребенка.

При заражении вирусом отмечается риск как для матери, так и для ребенка. Например, частота случаев преждевременных родов увеличивается на 9-14% и зачастую происходит по показаниям при развитии тяжелой формы заболевания.