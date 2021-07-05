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Как влияет вакцинация «Спутником V» на репродуктивное здоровье и беременность

Во время пандемии единственным способом защиты считается вакцинация. Но данная мера вызывает множество опасений среди людей, в том числе они касаются репродуктивного здоровья. Однако согласно исследованиям, будущие родители могут прививаться «Спутником V» без рисков для потомства. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, заместитель директора ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» профессор Наталия Долгушина.
Как влияет вакцинация «Спутником V» на репродуктивное здоровье и беременность

В исследовании по влиянию вакцинации на репродуктивную функцию учувствуют 200 мужчин и 200 женщин детородного возраста. У мужчин изучаются параметры сперматогенеза, у женщин исследуют овариальный резерв, иммунный статус и уровень антител в крови, проводится УЗИ малого таза. После пройденных анализов людей вакцинируют и по истечении 90 дней проводят повторную проверку. «По предварительным данным, негативного влияния вакцинации на фертильность (способность к зачатию) у мужчин и женщин мы не наблюдаем», — сообщила Наталия Долгушина «Известиям».

По ее словам, частота осложнений во время беременности у вакцинированных не отличается от общепопуляционной. Поэтому рекомендуется привиться, чтобы минимизировать риск инфицирования во время беременности. К тому же антитела класса G способны проникать через плаценту и защищать ребенка.

При заражении вирусом отмечается риск как для матери, так и для ребенка. Например, частота случаев преждевременных родов увеличивается на 9-14% и зачастую происходит по показаниям при развитии тяжелой формы заболевания.

Фото: freepik.com

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