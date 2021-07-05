Как влияет вакцинация «Спутником V» на репродуктивное здоровье и беременность
В исследовании по влиянию вакцинации на репродуктивную функцию учувствуют 200 мужчин и 200 женщин детородного возраста. У мужчин изучаются параметры сперматогенеза, у женщин исследуют овариальный резерв, иммунный статус и уровень антител в крови, проводится УЗИ малого таза. После пройденных анализов людей вакцинируют и по истечении 90 дней проводят повторную проверку. «По предварительным данным, негативного влияния вакцинации на фертильность (способность к зачатию) у мужчин и женщин мы не наблюдаем», — сообщила Наталия Долгушина «Известиям».
По ее словам, частота осложнений во время беременности у вакцинированных не отличается от общепопуляционной. Поэтому рекомендуется привиться, чтобы минимизировать риск инфицирования во время беременности. К тому же антитела класса G способны проникать через плаценту и защищать ребенка.
При заражении вирусом отмечается риск как для матери, так и для ребенка. Например, частота случаев преждевременных родов увеличивается на 9-14% и зачастую происходит по показаниям при развитии тяжелой формы заболевания.
Фото: freepik.com
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