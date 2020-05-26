Как вернуть четкий овал лица и избавиться от морщин без ботокса и пластических операций

Следующее упражнение – подтягивание щек. Оно поможет вернуть четкость овалу лица. Для его выполнения нанесите на лицо масло, кончики пальцев прижмите к подбородку и начните медленно опускать лицо по ладоням, чтобы щеки буквально оказались в центре ваших рук. Как только это произойдет, остановитесь, добавьте давление и поднимите мышцу вверх, создавая легкие вибрации. Это упражнение поможет снять напряжение с жевательных мышц. Четвертый этап – массаж линии челюсти указательными пальцами, для этого надо согнуть их в форме крючка и прижать к низу лица, большими пальцами упереться под подбородком. Создавайте давление снизу и будто бы обхватывайте кость крючком сверху и начинайте будто разглаживать кожу, двигаясь от центра к ушам. По словам Конти, это упражнение поможет ослабить напряжение и избавит от зубного скрежета.

Пятый пункт тренировки – массаж области над глазами. Выполняется он круговыми движениями средним и безымянным пальцами рук от висков и к переносице. Движения должны делаться вдоль орбитальных костей. Это поможет снять напряжение от долгой работы за компьютером, избавит от отечности, мелких морщин и темных кругов под глазами. Шестое упражение – кардио для мышц лица. Это удары взмахами пальцев. Для этого надо положить указательный и средний пальцы одной руки на центр подбородка, а двумя пальцами другой руки начните совершать легкие ударные движения, постепенно наращивая темп и поднимаясь сначала вверх по щеке, затем вокруг носогубных складок, глаз и лба. Это создает вибрацию, которая стимулирует лифтинг мышц и улучшает кровоток. Каждую область надо простучать в течение 20 секунд.

Седьмое упражнение также выполняется указательным и средним пальцами. Оно нацелено на проработку носогубной складки. Чтобы разогреть эту область, надо двигаться круговыми движениями от лба к ноздрям, затем похлопывающими движениями спуститесь обратно. И завершающее упражнение – щипки. Большим и средним пальцами пощипывайте кожу на лице и шее, слегка ее при этом оттягивая. Проработайте все проблемные зоны, в течение 20 секунд каждую. Упражнение помогает избавиться от гусиных лапок, тонких морщин на лице и шее.

Фото: freepik

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!