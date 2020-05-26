Как вернуть четкий овал лица и избавиться от морщин без ботокса и пластических операций
Бьюти-эксперт Мадалаина Конти, среди клиенток которой британская певица Элли Голдинг и американская супермодель Карли Клосс, поделилась с онлайн-порталом The Sun простым способом естественной подтяжки лица. Это 8 упражнений для тренировки лицевых мышц, для выполнения которых нужны только собственные руки и массажное масло.
Конти советует перед началом немного растянуть мышцы шеи при помощи наклонов и поворотов головы, чтобы кровь прилила к мышцам лица. Затем нанесите массажное масло на кожу лица и попробуйте выполнить следующие упражнения. Первое из них направлено на снятие отеков и убирание застоев лимфы. Для его выполнения нужно сложить в форме буквы L, большие пальцы поместить под подбородок, в то место, где образуется впадинка под челюстью, а ребрами указательных пальцев продвигаться от носа к ушам, будто вы выгоняете лишнюю жидкость из лица. Повторите 5-7 раз и переходите к следующему упражнению. Второе упражнение – растирание костяшками – направлено на улучшение кровотока. Для этого сложите руки в кулак и костяшками пальцев делайте энергичные круговые движения по боковым поверхностям шеи, затем перейдите к щекам, потом поднимитесь ко лбу. В ходе упражнения вы должны почувствовать тепло, кожа должна порозоветь. Эти два упражнения должны подготовить лицо к лифтингу и улучшить цвет лица.
Следующее упражнение – подтягивание щек. Оно поможет вернуть четкость овалу лица. Для его выполнения нанесите на лицо масло, кончики пальцев прижмите к подбородку и начните медленно опускать лицо по ладоням, чтобы щеки буквально оказались в центре ваших рук. Как только это произойдет, остановитесь, добавьте давление и поднимите мышцу вверх, создавая легкие вибрации. Это упражнение поможет снять напряжение с жевательных мышц. Четвертый этап – массаж линии челюсти указательными пальцами, для этого надо согнуть их в форме крючка и прижать к низу лица, большими пальцами упереться под подбородком. Создавайте давление снизу и будто бы обхватывайте кость крючком сверху и начинайте будто разглаживать кожу, двигаясь от центра к ушам. По словам Конти, это упражнение поможет ослабить напряжение и избавит от зубного скрежета.
Пятый пункт тренировки – массаж области над глазами. Выполняется он круговыми движениями средним и безымянным пальцами рук от висков и к переносице. Движения должны делаться вдоль орбитальных костей. Это поможет снять напряжение от долгой работы за компьютером, избавит от отечности, мелких морщин и темных кругов под глазами. Шестое упражение – кардио для мышц лица. Это удары взмахами пальцев. Для этого надо положить указательный и средний пальцы одной руки на центр подбородка, а двумя пальцами другой руки начните совершать легкие ударные движения, постепенно наращивая темп и поднимаясь сначала вверх по щеке, затем вокруг носогубных складок, глаз и лба. Это создает вибрацию, которая стимулирует лифтинг мышц и улучшает кровоток. Каждую область надо простучать в течение 20 секунд.
Седьмое упражнение также выполняется указательным и средним пальцами. Оно нацелено на проработку носогубной складки. Чтобы разогреть эту область, надо двигаться круговыми движениями от лба к ноздрям, затем похлопывающими движениями спуститесь обратно. И завершающее упражнение – щипки. Большим и средним пальцами пощипывайте кожу на лице и шее, слегка ее при этом оттягивая. Проработайте все проблемные зоны, в течение 20 секунд каждую. Упражнение помогает избавиться от гусиных лапок, тонких морщин на лице и шее.
Фото: freepik
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