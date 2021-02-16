Как узнать, нужно ли вам удалять зубы мудрости
Как сообщил врач-стоматолог Джон Лютер онлайн-изданию Insider, отказ от своевременного удаления зубов мудрости может привести к неприятным осложнениям, среди которых возникновение боли в зубном ряду, потому что он уже сформирован и для появления третьих моляров попросту уже нет места. Также может возникнуть инфекция. Если зуб мудрости показался лишь частично, это место, вероятнее всего, будет подвержено инфекциям и воспалениям, так как остатки пищи будут попадать в карман, из которого ее сложно будет удалить нитью и щеткой. Кроме того, зубы мудрости из-за их расположения сложно поддаются чистке, потому их чаще всего поражает кариес, который может перебраться и на соседние зубы. Также они могут привести к появлению кист и скученности зубного ряда.
«Если у вас уже есть боль, отек, неспособность к качественной чистке зубов мудрости или они уже поражены кариесом, прислушайтесь к своему врачу, если он настаивает на необходимости их удаления», — отметил Лютер. Стоматолог также напомнил, что третьи моляры были необходимы нашим доисторическим предкам, в то время как у 85% современных людей для них просто нет места в челюсти.
При этом медики рекомендуют удалять зубы мудрости только в том случае, если они вызывают у человека проблемы со здоровьем, при этом не обязательно вырывать все четыре сразу. Каждый случай оценивается индивидуально. Вам не надо удалять третьи моляры в случае, если:
Эти зубы растут в соответствии с остальным зубным рядом и для них есть пространство в десне.
Зубы хорошо поддаются чистке щеткой и зубной нитью.
Десны вокруг зубов не опухшие и не красные.
Зубы мудрости не гниют и не подвержены кариесу.
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!