Как узнать, нужно ли вам удалять зубы мудрости

«Если у вас уже есть боль, отек, неспособность к качественной чистке зубов мудрости или они уже поражены кариесом, прислушайтесь к своему врачу, если он настаивает на необходимости их удаления», — отметил Лютер. Стоматолог также напомнил, что третьи моляры были необходимы нашим доисторическим предкам, в то время как у 85% современных людей для них просто нет места в челюсти.

При этом медики рекомендуют удалять зубы мудрости только в том случае, если они вызывают у человека проблемы со здоровьем, при этом не обязательно вырывать все четыре сразу. Каждый случай оценивается индивидуально. Вам не надо удалять третьи моляры в случае, если:

Эти зубы растут в соответствии с остальным зубным рядом и для них есть пространство в десне.

Зубы хорошо поддаются чистке щеткой и зубной нитью.

Десны вокруг зубов не опухшие и не красные.

Зубы мудрости не гниют и не подвержены кариесу.

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