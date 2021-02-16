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Как узнать, нужно ли вам удалять зубы мудрости

Часто стоматологи рекомендуют удалять третьи моляры, более известные как зубы мудрости, однако часто нас останавливает страх перед болью и анестезией, финансовые барьеры и другие причины. Какие же признаки свидетельствуют о том, что вам все же нужно задуматься о посещении хирурга-стоматолога?

Как сообщил врач-стоматолог Джон Лютер онлайн-изданию Insider, отказ от своевременного удаления зубов мудрости может привести к неприятным осложнениям, среди которых возникновение боли в зубном ряду, потому что он уже сформирован и для появления третьих моляров попросту уже нет места. Также может возникнуть инфекция. Если зуб мудрости показался лишь частично, это место, вероятнее всего, будет подвержено инфекциям и воспалениям, так как остатки пищи будут попадать в карман, из которого ее сложно будет удалить нитью и щеткой. Кроме того, зубы мудрости из-за их расположения сложно поддаются чистке, потому их чаще всего поражает кариес, который может перебраться и на соседние зубы. Также они могут привести к появлению кист и скученности зубного ряда.

«Если у вас уже есть боль, отек, неспособность к качественной чистке зубов мудрости или они уже поражены кариесом, прислушайтесь к своему врачу, если он настаивает на необходимости их удаления», — отметил Лютер. Стоматолог также напомнил, что третьи моляры были необходимы нашим доисторическим предкам, в то время как у 85% современных людей для них просто нет места в челюсти.

При этом медики рекомендуют удалять зубы мудрости только в том случае, если они вызывают у человека проблемы со здоровьем, при этом не обязательно вырывать все четыре сразу. Каждый случай оценивается индивидуально. Вам не надо удалять третьи моляры в случае, если:

  • Эти зубы растут в соответствии с остальным зубным рядом и для них есть пространство в десне.

  • Зубы хорошо поддаются чистке щеткой и зубной нитью.

  • Десны вокруг зубов не опухшие и не красные.

  • Зубы мудрости не гниют и не подвержены кариесу.

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Фото: depositphotos

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