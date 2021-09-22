Как усилить иммунитет для защиты от вирусов в «кишащий» инфекциями осенний сезон

«Главная рекомендация — смело идите и делайте прививки. Вакцинация — это полномасштабные учения нашей иммунной системы для предотвращения впоследствии вторжения противника, то есть патогена. Я бы посоветовал вакцинироваться от COVID-19, а также от гриппа», — сказал Филипп Кузьменко в интервью с радио Sputnik.

Кроме того, для укрепления иммунитета доктор рекомендовал пешие прогулки. По его словам, необходимо проходить пять тысяч шагов ежедневно, иначе ваш иммунитет начнет разрушаться. Также для усиления защиты организма надо включать определенные продукты в свой рацион, например, пить какао или чай с медом, с лимоном или с имбирем и есть больше фруктов, богатых витамином С, посоветовал Кузьменко.

«Конечно же, держитесь подальше от людей, которые потенциально заразны — чихают, сморкаются. Финальный совет — мойте руки, когда собираетесь потрогать лицо или прикоснуться к пище», — напомнил Филипп Кузьменко о важности соблюдения правил личной гигиены.