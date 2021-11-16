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Как употребление пальмового масла влияет на риск развития онкологии

Ученые Исследовательского института биомедицины, что находится в Барселоне, определили негативное влияние пальмового масла на организм человека. Как оказалось, данный продукт способствует развитию онкологического заболевания.
Как употребление пальмового масла влияет на риск развития онкологии

Эксперименты проводились на мышах, для этого в их организм вводились раковые клетки человека. Затем грызунов кормили пальмовым маслом.

Известно, что главным компонентом обсуждаемого продукта является пальмитиновая кислота, которая содержится в молоке и мясе. Ее употребление вызывает избыток плохого холестерина, вредного для сердечно-сосудистой системы.

В результате исследования было обнаружено следующее: пальмитиновая кислота провоцировала метастазированию рака у грызунов. Однако компонент также воздействует на геном, а негативное влияние на организм сохраняется даже после удаления кислоты из рациона. Об этом сообщили в научном журнале Nature.

Фото: freepik.com

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