Как употребление пальмового масла влияет на риск развития онкологии

Эксперименты проводились на мышах, для этого в их организм вводились раковые клетки человека. Затем грызунов кормили пальмовым маслом.

Известно, что главным компонентом обсуждаемого продукта является пальмитиновая кислота, которая содержится в молоке и мясе. Ее употребление вызывает избыток плохого холестерина, вредного для сердечно-сосудистой системы.

В результате исследования было обнаружено следующее: пальмитиновая кислота провоцировала метастазированию рака у грызунов. Однако компонент также воздействует на геном, а негативное влияние на организм сохраняется даже после удаления кислоты из рациона. Об этом сообщили в научном журнале Nature.