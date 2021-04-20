Как связаны бессонница и диабет: каковы последствия хронического недосыпа

Последствия недосыпа усугубляются с его продолжительностью. Изначально он может повлиять на ваше психоэмоциональное состояние, проявить чувство тревоги, раздражительность, подавленное настроение, далее следует ухудшение памяти, снижение внимания и продуктивности. А чем дольше длится период нарушенного сна, тем серьезнее будут последствия. «Может развиваться сахарный диабет, потому что люди часто заедают свой стресс, а недосып — это стресс», — добавляет невролог.

Но причинами нарушенного сна могут быть не только полная занятость, воздействие внешних факторов и прочее. Оказывается, бессонница может быть не причиной, а следствием болезни. Состояние депрессии вызывает такой побочный эффект.

Также стоит обратить внимание на то, что не стоит во время выходных давать себе волю и разрешать вдоволь выспаться. Ваш организм уже привык к определенному графику, и если вы всю неделю вставали в 6, а в субботу и воскресенье дали себе фору поспать до обеда, готовьтесь к подавленному состоянию на будущей неделе. А людям с ночным графиком работы специалисты советуют не спать весь день, чтобы не сбить свои биологические часы.

Рецепт здорового сна состоит из нескольких правил, а если они вам не помогут, обратитесь ко врачу: