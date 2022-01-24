Как справиться с постковидным синдромом без вреда для здоровья и психики

Во время постковидного синдрома многие пациенты жалуются на хроническую усталость, быструю утомляемость, раздражительность, сложности с концентрацией внимания, забывчивость, снижение фона настроения, головные боли, снижение полового влечения, аноргазмию, эректильную дисфункцию, отметил врач. При чем женщины более подвержены недугу, чем мужчины. У них он проявляется и в сбоях в менструальном цикле, появлении болей внизу живота, эмоциональной лабильности (неустойчивости), плаксивости.

В период реабилитации важно соблюдать сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов, микроэлементов, белков, овощей и фруктов. По словам Евгения Кульгавчука, рекомендуется полноценный сон и составление режима дня, которому надо всецело следовать, даже работая удаленно. Плюс к этому следует постепенно вводить физические нагрузки, особенно когда присутствует лишний вес, и отказаться от вредных привычек, пишет «ФАН».

«COVID-19 — полиорганное заболевание, реабилитация может проходить у нескольких специалистов. Это и врачи общей практики, и врачи ЛФК, полезна будет консультация кардиолога, диетолога, эндокринолога, гематолога, других врачей. И, конечно, если есть сложности в психической и сексуальной сфере, это врачи психиатры, психотерапевты, сексологи», — сообщил Кульгавчук.

Он отметил, что продолжительность постковидного синдрома может составлять от 3 до 12 месяцев.