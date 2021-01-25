Как сонный гипноз спасает от ночных кошмаров — личная история

В интервью британскому изданию Metro, одна из героинь поделилась опытом по оздоровлению сна. 21-летня Молли Гривз рассказала небольшую предысторию, а затем дала практический совет: «За исключением легкой бессонницы и странных снов, в детстве мой сон был довольно нормальным. Только когда мне исполнилось 14 лет, мама рассказала мне, что слышала, как ночью дрались дикие животные. В следующий раз, когда она услышала звук, она последовала за ним и обнаружила, что я встал с постели, широко раскрытыми глазами и кричащим от ужаса без сознания».

Девушка также подчеркнула важность каждого сна для слежения за ситуацией: «В отличие от кошмаров, ночной ужас — это нарушение сна, которое вызывает панику, страх и страх, обычно в течение первых нескольких часов сна. Обычно я вспоминаю подробности на следующий день, но иногда друг или член семьи вспоминает разговор, который был у нас ночью, но я его даже не помню».

Побороть острый синдром она решила с помощью необычного метода: «Я решила попробовать медитацию во сне, также известную как сонный гипноз. «Гипноз» может заставить вас подумать о ком-то, кто находится в трансе. Правда гораздо менее загадочна: гипноз во сне вводит слушателя в состояние расслабления. Он отвлекает ваше внимание от стресса и тревог жизни и замедляет ум и тело для отдыха». Опыт оказался положительным и Молли излечилась от болезни.