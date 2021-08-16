Как сохранить зрение при работе за компьютером и при использовании гаджетов

По их мнению, чтобы в перерыве расслабить глаза, рекомендуется на 20 секунд посмотреть вдаль на расстояние больше 5-7 метров. Плюс к этому существуют определенные советы, как правильно сидеть за компьютером. Так, экран должен быть на 15-20 градусов ниже уровня глаз (на 10 сантиметров), сидеть от монитора рекомендуется на расстоянии 60-70 сантиметров, при этом между глазами и экраном достаточно промежутка в 30 сантиметров.

Еще одним способом сохранить зрение считается антибликовые экран или очки. Как оказалось, синий цвет экрана негативно влияет на роговицу глаза, а также вредно работать за компьютером в темноте. Также помогает поддерживать остроту зрения и правильная диета, в основе которой находятся ягоды, зелень и овощи. Особое внимание стоит уделить продуктам с витаминами А, Е, С и лютеином в составе.

«Регулярно посещайте офтальмолога. Врач поможет вовремя скорректировать зрение, а также даст рекомендации по его сохранению. Если вы ощущаете, например, усталость глаз, сухость, слезоточивость, двоение или пятна перед глазами — можно обратиться к врачу онлайн. Специалист порекомендует капли и упражнения, которые помогут сохранять остроту зрения в течение всего дня, расскажет о возможных причинах, а при необходимости направит вас на очный прием», — заключили врачи.