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Как сохранить женское здоровье и предотвратить риск возникновения рака шейки матки

Сегодня, 28 мая, отмечается ежегодный Международный день защиты женского здоровья. Репродуктивная система женщины очень сложна, поэтому важно знать обо всех возможных рисках для нее, болезнях и их диагностике. В этом году обсуждается серьезная угроза, четвертое по распространенности онкологическое заболевание среди женщин во всем мире — рак шейки матки (РШМ).

Ожидается, что ежегодная численность новых случаев заболевания до 2030 года вырастет до 700 000, а ежегодное количество смертельных исходов — до 400 000. Потому, согласно данным, предоставленным редакции Passion.ru компанией BD (Becton Dickinson and Company), в России рак шейки матки занимает второе место среди всех онкологических заболеваний у женщин от 30 до 59 лет.

Согласно статистике Министерства здравоохранения РФ, в 2018 году было на 22,3% случаев больше, чем десятью годами ранее. В 2019 году болезнь диагностировали у пациенток в возрасте от 20 до 40 лет, у каждой третьей — в запущенной стадии. Причем рак шейки матки — одна из самых предотвратимых форм рака, так как существуют профилактические меры, среди которых:

  1. Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) 90% девочек к 15 годам;
  2. Скрининг (жидкостная цитология и ВПЧ) 70% женщин в возрасте от 21 года до 65 лет;
  3. Лечение рака 90% женщин, у которых диагностировано заболевание.

Скрининг методом жидкостной цитологии рекомендовано проходить через 3 года после начала половой жизни, каждые 2-3 года начиная с 18-летнего возраста или ежегодно при наличии вируса папилломы человека (ВПЧ). К тому же данная программа доступна по полису ОМС, потому не стоит пропускать ежегодные визиты к гинекологу.

Фото: freepik.com

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