Как сохранить женское здоровье и предотвратить риск возникновения рака шейки матки
Ожидается, что ежегодная численность новых случаев заболевания до 2030 года вырастет до 700 000, а ежегодное количество смертельных исходов — до 400 000. Потому, согласно данным, предоставленным редакции Passion.ru компанией BD (Becton Dickinson and Company), в России рак шейки матки занимает второе место среди всех онкологических заболеваний у женщин от 30 до 59 лет.
Согласно статистике Министерства здравоохранения РФ, в 2018 году было на 22,3% случаев больше, чем десятью годами ранее. В 2019 году болезнь диагностировали у пациенток в возрасте от 20 до 40 лет, у каждой третьей — в запущенной стадии. Причем рак шейки матки — одна из самых предотвратимых форм рака, так как существуют профилактические меры, среди которых:
- Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) 90% девочек к 15 годам;
- Скрининг (жидкостная цитология и ВПЧ) 70% женщин в возрасте от 21 года до 65 лет;
- Лечение рака 90% женщин, у которых диагностировано заболевание.
Скрининг методом жидкостной цитологии рекомендовано проходить через 3 года после начала половой жизни, каждые 2-3 года начиная с 18-летнего возраста или ежегодно при наличии вируса папилломы человека (ВПЧ). К тому же данная программа доступна по полису ОМС, потому не стоит пропускать ежегодные визиты к гинекологу.
Фото: freepik.com
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