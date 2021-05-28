Как сохранить женское здоровье и предотвратить риск возникновения рака шейки матки

Согласно статистике Министерства здравоохранения РФ, в 2018 году было на 22,3% случаев больше, чем десятью годами ранее. В 2019 году болезнь диагностировали у пациенток в возрасте от 20 до 40 лет, у каждой третьей — в запущенной стадии. Причем рак шейки матки — одна из самых предотвратимых форм рака, так как существуют профилактические меры, среди которых:

Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) 90% девочек к 15 годам; Скрининг (жидкостная цитология и ВПЧ) 70% женщин в возрасте от 21 года до 65 лет; Лечение рака 90% женщин, у которых диагностировано заболевание.

Скрининг методом жидкостной цитологии рекомендовано проходить через 3 года после начала половой жизни, каждые 2-3 года начиная с 18-летнего возраста или ежегодно при наличии вируса папилломы человека (ВПЧ). К тому же данная программа доступна по полису ОМС, потому не стоит пропускать ежегодные визиты к гинекологу.