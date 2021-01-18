Как сохранить остроту зрения после 40 лет: советует офтальмолог
Как сообщила медик онлайн-изданию «АиФ», при достижении среднего возраста хрусталик глаза начинает меняться, становясь менее прозрачным и более плотным, цилиндрическая мышца перестает справляться с нагрузками. В результате начинает развиваться дальнозоркость: зрение вблизи становится хуже. Кроме того, возникают сосудистые нарушения, и питание сетчатки кислородом затрудняется. «Это физиологический процесс, никто из людей избежать этого не может. В этот период необходимо подобрать очки и использовать их при работе вблизи. Зрение вблизи будет ухудшаться до 60 лет, и „сила“ линз будет увеличиваться независимо от того, использует человек очки или нет», — подчеркивает Марина Дорохова.
Кроме того, именно в 40-45 лет могут начать развиваться такие заболевания глаз, как маклододистрофия (поражение центральной зоны сетчатки, которое может привести к необратимой слепоте), катаракта и глаукома. Однако, по словам офтальмолога, возрастные изменения зрения можно притормозить, занимаясь профилактикой таких заболеваний, как сахарный диабет, метаболический синдром, и контролируя давление – именно они часто становятся причиной осложнений на глаза.
Фото: pixabay
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