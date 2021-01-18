Как сохранить остроту зрения после 40 лет: советует офтальмолог

Кроме того, именно в 40-45 лет могут начать развиваться такие заболевания глаз, как маклододистрофия (поражение центральной зоны сетчатки, которое может привести к необратимой слепоте), катаракта и глаукома. Однако, по словам офтальмолога, возрастные изменения зрения можно притормозить, занимаясь профилактикой таких заболеваний, как сахарный диабет, метаболический синдром, и контролируя давление – именно они часто становятся причиной осложнений на глаза.

Фото: pixabay

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