Как снизить риск возникновения рака при помощи простых способов

Портал Focus.de со ссылкой на Всемирный фонд по исследованию рака назвали несколько правил, которые помогут снизить риск возникновения онкологических заболеваний. Согласно рекомендациям фонда, физическая активность и диета помогут снизить риск на 30-40%.

В первую очередь специалисты отметили необходимость добавления в рацион следующих продуктов: цельнозерновых, бобовых, фруктов и овощей. Суточная норма данных продуктов должна составлять 400 граммов, а из овощей специалисты не рекомендуют есть те, что богаты крахмалом (например, картофель).

Кроме того, важно отказаться от употребления фастфуда, выпечки и сладостей и от напитков, вроде лимонада, холодного чая, из-за высокой концентрации сахара и алкоголя (допустимо: 2 бокала для мужчин и один — для женщин). Также свинину, говядину и колбасные изделия стоит есть не более трех раз в неделю (350–500 граммов).

В целях профилактики незаменимы и физические упражнения. Специалисты рекомендуют заниматься спортом примерно трижды в неделю не менее 30 минут, данный способ можно заменить на ежедневные пешие прогулки той же продолжительности.