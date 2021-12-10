Как снизить нагрузку на сердце и предотвратить его «износ» после коронавируса

Как избежать подобных последствий или исправить ситуацию, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук и кардиолог Асият Хачирова.

«После болезни любая физическая активность, даже минимальная, очень сильно разгоняет пульс. Дело в том, что организм в ослабленном состоянии и, чтобы восполнить объем циркулирующей крови, сердцу приходится быстрее сокращаться. Такое происходит после всех ОРВИ, а также после COVID-19. После волны коронавируса ко мне на прием в клинику толпа людей приходила с частым пульсом, на это жаловались многие переболевшие люди», — объяснила медик.

Когда высокий пульс сохраняется длительное время, происходит «износ сердца», поскольку на него идет повышенная нагрузка. По словам кардиолога, снизить нагрузку на главный орган после ковида просто: достаточно избегать провокаций. «Мы объясняем пациентам, что после болезни надо дождаться восстановления всех функций организма. В этом помогает соблюдение режима сна и отдыха, а также полноценное питание. Еще стоит избегать всякого рода физических нагрузок, чтобы не было никаких провокационных факторов для высокого сердечного ритма», — посоветовала Асият Хачирова. Она также напомнила о важности вакцинации, которая позволяет снизить риск заражения или избежать тяжелого течения болезни.