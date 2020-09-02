Как снизить давление без лекарств: 6 рекомендованных врачами способов

Не менее важно, как пояснил Лаффин, уменьшить количество потребляемой соли. «Снижение потребления соли, вероятно, самый важный способ снизить артериальное давление. Исследования показали, что диета с низким содержанием натрия имеет такой же эффект, как и приём полутора-двух таблеток от давления», – заявил специалист, добавив, что рекомендованная норма для гипертоников не должна превышать 3,8 г в сутки. На 4 пункта позволит снизить давление отказ или хотя бы существенное сокращение потребления алкоголя. Женщина разрешено не больше одной порции в сутки.

А вот суточную норму калия страдающим от гипертонической болезни стоит повысить до 3-3,5 тысяч мг. Этот важнейший микроэлемент содержится в таких продуктах, как томаты, бананы, картофель, изюм, курага, молоко, натуральный йогурт, и многих других овощах. И последний способ – сделать нормой жизни аэробные тренировки. Всего 150 минут подобных нагрузок в неделю существенно повышают гибкость сосудов, что ведет к снижению давления на 5-8 пунктов.

Фото: freepik

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