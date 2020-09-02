Как снизить давление без лекарств: 6 рекомендованных врачами способов
Люк Лаффин, врач, работающий в Кливлендской клинике США, как сообщает портал «UfaCityNews», назвал 6 эффективных вариантов, которые помогут взять давление под контроль. Первый из них – похудение. Избыточный вес, как уже неоднократно доказано многочисленными исследованиям, одна из главных причин возникновения гипертонии и проблем с сосудами. И, по мнению медиков, один сброшенный килограмм приводит к устойчивому снижению давления на 1 миллиметр ртутного столба. Помочь в этом может специальная DASH-диета, подходящая для гипертоников. Обязательными продуктами в ее меню считаются нежирные молочные продукты, цельнозерновые и большое количество овощей и фруктов. По мнению американского врача, эта система питания поможет не только сбросить вес, но и держать давление под контролем.
Не менее важно, как пояснил Лаффин, уменьшить количество потребляемой соли. «Снижение потребления соли, вероятно, самый важный способ снизить артериальное давление. Исследования показали, что диета с низким содержанием натрия имеет такой же эффект, как и приём полутора-двух таблеток от давления», – заявил специалист, добавив, что рекомендованная норма для гипертоников не должна превышать 3,8 г в сутки. На 4 пункта позволит снизить давление отказ или хотя бы существенное сокращение потребления алкоголя. Женщина разрешено не больше одной порции в сутки.
А вот суточную норму калия страдающим от гипертонической болезни стоит повысить до 3-3,5 тысяч мг. Этот важнейший микроэлемент содержится в таких продуктах, как томаты, бананы, картофель, изюм, курага, молоко, натуральный йогурт, и многих других овощах. И последний способ – сделать нормой жизни аэробные тренировки. Всего 150 минут подобных нагрузок в неделю существенно повышают гибкость сосудов, что ведет к снижению давления на 5-8 пунктов.
Фото: freepik
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