Как съесть макароны и не поправиться?

Существует мнение, что макароны портят фигуру. Тем не менее специалисты убеждены, что сам продукт не несёт вреда. Важно лишь то, как его готовят и с какими блюдами сочетают. Диетолог Антонина Саволюк рассказала, как употреблять макароны и извлекать из них пользу.

Антонина подтвердила, что макароны – продукт с высокой калорийностью: в 100 граммах – от 340 до 360 килокалорий. Тем не менее их можно добавлять в рацион, если правильно выбрать и приготовить. «Они содержат сложные углеводы, которые насытят организм и зарядят необходимой энергией. Кроме того, в них есть аминокислота триптофан, отвечающая за хорошее настроение. Плюс, витамины В, Е и небольшое количество клетчатки», – пояснила Саволюк

Диетолог добавила, что самыми лучшими являются макароны, приготовленные из твёрдых сортов пшеницы: они содержат много клетчатки и витаминов. Это – их главное отличие от изделий из мягких сортов.

Чтобы не навредить фигуре, допустимо употреблять макароны не более одного раза в неделю и только в первой половине дня. Важно запомнить, что на одну порцию достаточно 100-150 граммов готового изделия.

Также Саволюк указала на самую распространённую ошибку, которой все мы грешим: макароны – это не гарнир, а самостоятельное блюдо. «Подавать их к сосискам и котлетам неправильно. Лучше всего продукт сочетается с овощами, зеленью, овощными соусами, томатной пастой, специями и легким сыром», – настоятельно рекомендует Антонина.

Соблюдая эти легкие правила, можно смело есть любимое блюдо, не боясь лишнего веса!

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