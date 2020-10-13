Как себя чувствует российская девочка, которую мать в течение полугода держала в шкафу

Напомним, что скандал разгорелся, когда в социальные сети попала видеозапись, на которой снята сильно истощенная девочка, которую мать, согласно комментариям, полгода после рождения держала в обычной сумке в шкафу. Всем знакомым она при этом сообщала, что ребенок умер. Правда вскрылась после того, как во время застолья подруги женщины обнаружили младенца и вызвали скорую и полицию. Врачи установили, что у девочки гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания. Как сообщает ТАСС, подозреваемая в течение всей беременности не состояла на учете в женской консультации, рожала, скорее всего, дома, потому в настоящее время требуется установить, что именно она является матерью девочки.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!