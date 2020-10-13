Как себя чувствует российская девочка, которую мать в течение полугода держала в шкафу
Чиновница написала на своей странице в социальной сети Facebook, что сейчас ребенок уже чувствует себя гораздо лучше, ее даже перевели из реанимации в обычную палату. Вскоре ее переведут из местной больницы города в областную. «Я поговорила с коллегой в регионе, предложила перевести девочку в Москву, но пока необходимо комплексное медицинское обследование, чтобы оценить ее состояние здоровья», – пояснила Кузнецова, добавившая, что уже готовит обращение в Прокуратуру, чтобы проверить, почему бездействовали органы опеки. В отношении матери малышки уже возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка», а двое ее старших детей – мальчик 13 лет и девочка 3 лет – находятся с бабушкой, им также оказывается всевозможная помощь.
Напомним, что скандал разгорелся, когда в социальные сети попала видеозапись, на которой снята сильно истощенная девочка, которую мать, согласно комментариям, полгода после рождения держала в обычной сумке в шкафу. Всем знакомым она при этом сообщала, что ребенок умер. Правда вскрылась после того, как во время застолья подруги женщины обнаружили младенца и вызвали скорую и полицию. Врачи установили, что у девочки гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания. Как сообщает ТАСС, подозреваемая в течение всей беременности не состояла на учете в женской консультации, рожала, скорее всего, дома, потому в настоящее время требуется установить, что именно она является матерью девочки.
Фото: pixabay
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