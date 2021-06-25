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Как себя чувствует первая в мире привитая от коронавируса 91-летняя британка

91-летняя ирландка Маргарет Кинан была первой жительницей Великобритании, которая привита вакциной от коронавируса. Дозу Pfizer впервые бабушка получила в начале пандемии, а именно 8 декабря 2020 года. С тех пор привились порядка 43 миллионов британцев, но при этом миллионы взрослых (18,4% населения) до сих пор воздерживаются от вакцинации. Сегодня героиня материала призывает людей к массовой вакцинации.
Как себя чувствует первая в мире привитая от коронавируса 91-летняя британка

Как сообщает Daily Mail, Кинан в эфире ВВС призвала людей последовать ее примеру: «Что бы вы ни думали, пожалуйста, сделайте укол. В этом нет ничего особенного. Не бойтесь иглы. Это только для того, чтобы спасти свою жизнь и жизни других». По ее словам, после вакцинации она чувствовала, что сделала что-то действительно важное, при чем не только для себя, а для всего мира. Вторую дозу лекарства бабушка получила спустя три недели.

Также Маргарет отметила отличную работу Национальной службы здравоохранения и медперсонала, которые до сих пор рискуют своим здоровьем и жизнями ради спасения зараженных пациентов. Она добавила: «Успех вакцинации — это свидетельство того, чего может достичь каждый, если соберется с мыслями. Мы сделали первый проект и добились успеха в его внедрении».

Фото: freepik.com

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