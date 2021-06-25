Как себя чувствует первая в мире привитая от коронавируса 91-летняя британка
Как сообщает Daily Mail, Кинан в эфире ВВС призвала людей последовать ее примеру: «Что бы вы ни думали, пожалуйста, сделайте укол. В этом нет ничего особенного. Не бойтесь иглы. Это только для того, чтобы спасти свою жизнь и жизни других». По ее словам, после вакцинации она чувствовала, что сделала что-то действительно важное, при чем не только для себя, а для всего мира. Вторую дозу лекарства бабушка получила спустя три недели.
Также Маргарет отметила отличную работу Национальной службы здравоохранения и медперсонала, которые до сих пор рискуют своим здоровьем и жизнями ради спасения зараженных пациентов. Она добавила: «Успех вакцинации — это свидетельство того, чего может достичь каждый, если соберется с мыслями. Мы сделали первый проект и добились успеха в его внедрении».
Фото: freepik.com
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