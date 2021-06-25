Как себя чувствует первая в мире привитая от коронавируса 91-летняя британка

Как сообщает Daily Mail, Кинан в эфире ВВС призвала людей последовать ее примеру: «Что бы вы ни думали, пожалуйста, сделайте укол. В этом нет ничего особенного. Не бойтесь иглы. Это только для того, чтобы спасти свою жизнь и жизни других». По ее словам, после вакцинации она чувствовала, что сделала что-то действительно важное, при чем не только для себя, а для всего мира. Вторую дозу лекарства бабушка получила спустя три недели.