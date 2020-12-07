Как самостоятельно определить отслоение сетчатки при помощи листа бумаги и ручки
В эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-офтальмолог, заведующая филиалом №1 ГКБ им. С.П. Боткина Гульжиян Аржиматова объяснила, что для самопроверки необходимо разлиновать вертикальными и горизонтальными линиями белую бумагу или взять обычную тетрадь в клетку. Затем нужно поставить в центре листа точку и посмотреть, не искажаются ли строки.
«Если вы каким-то глазом увидите искривленные линии, то это первые признаки дистрофии сетчатки. Могут быть пятна перед глазами, если появился отек. Вы можете посмотреть в квартире на мебель, на тот же шкаф. Посмотреть, ровный ли угол у этого шкафа. Если он искривляется и есть пятна — нужно срочно обратиться к офтальмологу», — пояснила эксперт.
Также Аржиматова напомнила россиянам о том, что неправильное ношение контактных линз может быть опасно для глаз. По ее словам, в 2020 году значительно увеличилось количество операций по пересадке роговицы, и 70% из пациентов составляли те, кто пользовался данным способом коррекции зрения. Происходит это из-за того, что многие неправильно носят линзы, забывая о том, что это может привести к большим проблемам. Эксперт напомнила, что в линзах нельзя спать, их нельзя надевать и снимать, не помыв предварительно руки. А если вы пользуетесь не вариантами однодневного ношения, их обязательно промывать в энзимном растворе, чтобы разрушить колонии микробов, которые неизбежно появляются и размножаются на линзах. «Мне приходилось оперировать пациентов, которые могли поднять с пола линзу, вытереть рукой и надеть. Это заканчивается угрозой потери глаза», — в заключение добавила врач.
Фото: depositphotos
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