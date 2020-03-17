Россиянам объяснили, как самостоятельно изготовить антисептик для рук в домашних условиях
Заместитель Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова поделилась несколькими рецептами антибактериального средства. О них рассказало российское онлайн-издание «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, самый простой способ – смешать 160 мл медицинского спирта (чем выше процент, тем лучше) и гель алоэ. Есть и рецепт посложнее: смешать 5 столовых ложек водки, 5 капель эфирного масла лаванды, 1 столовую ложку воды, 5 г хлоргексидина и 1 чайную ложку сока алоэ. Раствор необходимо хорошо перемешать и оставить на некоторое время, чтобы он настоялся.
Есть и вариант изготовления антисептика для продвинутых, формула которого включает спирт, глицерин, перекись водорода и дистиллированную воду. 800 мл обычного спирта или любого алкоголя крепостью не меньше 70 градусов надо смешать с 14,5 мл глицерина, сюда же добавить 20 мл дистиллированной воды и 42 мл перекиси водорода. Смесь тщательно перемешать. При этом Смелькова добавила, несмотря на то, что сделать антисептик несложно, он не заменит полноценное мытье рук с мылом, а тщательная гигиена рук – это средство номер 1 в борьбе с инфекцией и коронавирусом. Дезинфицирующие средства надо использовать на улице либо непосредственно после мытья рук.
Фото: depositphotos
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