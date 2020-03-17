Россиянам объяснили, как самостоятельно изготовить антисептик для рук в домашних условиях

Есть и вариант изготовления антисептика для продвинутых, формула которого включает спирт, глицерин, перекись водорода и дистиллированную воду. 800 мл обычного спирта или любого алкоголя крепостью не меньше 70 градусов надо смешать с 14,5 мл глицерина, сюда же добавить 20 мл дистиллированной воды и 42 мл перекиси водорода. Смесь тщательно перемешать. При этом Смелькова добавила, несмотря на то, что сделать антисептик несложно, он не заменит полноценное мытье рук с мылом, а тщательная гигиена рук – это средство номер 1 в борьбе с инфекцией и коронавирусом. Дезинфицирующие средства надо использовать на улице либо непосредственно после мытья рук.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!