Россиянам рассказали, как подготовиться ко второй волне коронавируса
Эксперт в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил, что вирус никуда не исчез и не исчезнет в ближайшее время. Он может слегка ослабеть, то есть смертей станет меньше, но при этом зараза продолжит распространяться, а количество заболевших – увеличиваться. Так что новая вспышка неизбежна: если не появится эффективная вакцина, ждать ее можно уже осенью. Поэтому важно правильно подготовиться ко второй волне.
Сделать это, по словам Анатолия Альштейна, очень просто: «Советы тут простые: это здоровый образ жизни, кто способен, должен его вести, остальным надо учиться, чтобы здоровье было укреплено... Люди должны просто жить, быть здоровыми, не слишком уж волноваться, выполнять свои нормальные обязанности».
Также эксперт напомнил о том, какие открытия относительно коронавируса сделали его европейские коллеги. Ученые отметили, что вирус может привести к развитию диабета у здоровых людей и осложнению этого заболевания у тех, у кого оно уже выявлено. Более того, люди с сахарным диабетом находятся в группе риска от 20% до 30% скончавшихся от COVID-19 были диабетиками. Напомним, по состоянию на 15 июня 2020 года, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом вплотную приблизилось к 8 миллионам (7 900 924 случая). Из них в России – 537 210 инфицированных. За последние сутки заболевание диагностировано у 8246 человек. Выздоровели за время пандемии 284 539 заболевших, скончались почти 8000. Общее количество проведенных тестов превысило 15 миллионов.
Фото: pixabay
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