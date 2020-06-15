Россиянам рассказали, как подготовиться ко второй волне коронавируса

Также эксперт напомнил о том, какие открытия относительно коронавируса сделали его европейские коллеги. Ученые отметили, что вирус может привести к развитию диабета у здоровых людей и осложнению этого заболевания у тех, у кого оно уже выявлено. Более того, люди с сахарным диабетом находятся в группе риска от 20% до 30% скончавшихся от COVID-19 были диабетиками. Напомним, по состоянию на 15 июня 2020 года, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом вплотную приблизилось к 8 миллионам (7 900 924 случая). Из них в России – 537 210 инфицированных. За последние сутки заболевание диагностировано у 8246 человек. Выздоровели за время пандемии 284 539 заболевших, скончались почти 8000. Общее количество проведенных тестов превысило 15 миллионов.

Фото: pixabay

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