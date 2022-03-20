Как регулярный недосып может отразиться на здоровье – последствия не очень приятные
8 часов ежедневного сна способны исцелить и подарить энергию и силы на весь день. Важно ложиться и просыпаться в одно и то же время. Однако современные реалии не позволяют большинству людей вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом и вовремя ложиться спать. Специалисты назвали четыре основные проблемы, которые возникают из-за постоянного недосыпа, сообщает финское издание Ilta-Sanomat.
Ухудшение работы мозга
На напротяжении рабочего дня человеку необходимо принимать многочисленные решения и обдумывать разные проблемы. Это безусловно приводит к усталости. Во время сна мозг человека полностью восстанавливается за 8 часов полноценного отдыха. Однако, если человек пренебрегает здоровым сном, ему не миновать проблем, связанных с ухудшением памяти и развитием замедленной реакции.
Ухудшение метаболизма
Многие люди мечтают похудеть, но при этом они не подозревают, насколько взаимосвязаны метаболизм и ночной отдых. Помимо того, что последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна, также важно высыпаться. Регулярный недосып может привести к быстрому набору веса, ведь недостаток сна повышает чувство голода. А это приводит к перееданию.
Развитие тахикардии
Как пояснили врачи, регулярный недосып может привести к развитию тахикардии: учащенному сердцебиению. Отсутствие полноценного сна приводит к повышению кровяного давления, что негативно сказывается на функционировании сердца.
Ухудшение эмоционального состояния
И наконец, человек, который не высыпается и ведёт нездоровый образ жизни, подвержен раздражительности. Регулярный недосып приводит к развитию депрессии, эмоциональному выгоранию, апатии и другим различным недугам.