Как распознать признаки инфаркта у молодых людей, рассказал российский врач
Сегодня болезнь сердца касается не только пожилых людей: патология угрожает и молодым людям в возрасте 25-30 лет. Об этом рассказал телеканалу «Звезда» врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный.
По словам специалиста, заболевание начинает развиваться из-за образования атеросклеротических бляшек в сосудах. Их появление связано с неправильным образом жизни и наличием вредных привычек. Неправильное питание, сидячий образ жизни, алкоголь, курение, чрезмерная любовь к фастфуду и гаджетам вместо прогулки в парке приводят к появлению лишнего веса и, как следствие, развитию проблем с сердечно-сосудистой системой.
Врач отметил, что очень важно вовремя распознать тревожные симптомы, чтобы обратиться за помощью вовремя. Так, предвестником сердечного приступа считается резкая боль в области груди, которая может распространяться в левую руку и лопатку и не снимается никакими лекарствами. Часто состояние сопровождается приступами кашля. В этом случае самое время бить тревогу и звонить в скорую помощь. При этом при подозрениях на инфаркт миокарда рекомендовано не использовать различные обезболивающие препараты до приезда врача, так как таким образом вы снизите болевой синдром, смажете клиническую картину и специалисту станет сложнее поставить правильный диагноз и подобрать корректную терапию.
«Необходимо, чтобы врач оценил состояние пациента, сделал электрокардиограмму и уже после этого исключил острое поражение миокарда и назначил пациенту правильное лечение», – отметил Безымянный.
Фото: freepik
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