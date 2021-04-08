Как распознать признаки инфаркта у молодых людей, рассказал российский врач

Сегодня болезнь сердца касается не только пожилых людей: патология угрожает и молодым людям в возрасте 25-30 лет. Об этом рассказал телеканалу «Звезда» врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный.

По словам специалиста, заболевание начинает развиваться из-за образования атеросклеротических бляшек в сосудах. Их появление связано с неправильным образом жизни и наличием вредных привычек. Неправильное питание, сидячий образ жизни, алкоголь, курение, чрезмерная любовь к фастфуду и гаджетам вместо прогулки в парке приводят к появлению лишнего веса и, как следствие, развитию проблем с сердечно-сосудистой системой.