Как распознать, что у вас переутомление — на это намекают 4 неожиданных признака

Вы стали чаще и быстрее раздражаться. Когда случается перегруз организма, то в нем сильно ощущается нехватка магния. Магний — это микроэлемент, который катастрофически важен для нервной системы. Если ваше окружение или вы сами замечаете, что стали моментально терять контроль над эмоциями, долго восстанавливаться после стрессовых ситуаций и испытывать раздражение чаще обычного, то пора проверить дефицит микроэлементов и витаминов.

Энергии нет даже после 8-часового сна. Сформированный и налаженный режим, при котором человек спит по 8 часов, обычно вызывает восторг. Но иногда организму недостаточно и такого: после сна нет ощущения сил и бодрости. Все дело в хроническом переутомлении, из-за которого меняется гормональный фон. Надпочечники не работают в полную силу, выработка половых гормонов уменьшается.