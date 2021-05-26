Как правильно выбрать клубнику и черешню, и кому они противопоказаны
Оказалось, всеми любимая ягода клубника, несмотря на свои полезные свойства, имеет ряд противопоказаний, так как считается сильным пищевым аллергеном. Не рекомендуется она людям, страдающим экземой, астмой или с заболеваниями органов пищеварения. Также не стоит есть клубнику при беременности и не давать ее маленьким детям, так можно спровоцировать аллергию у ребенка. А если у вас нет вышеперечисленных противопоказаний, старайтесь не есть ягоду на голодный желудок, она слишком кислая, поэтому лучше в качестве десерта.
А в черешне содержится множество важных витаминов, она отлично укрепляет иммунитет, но тоже имеет ограничения. От этой ягоды стоит воздержаться аллергикам, диабетикам и больным гастритом с повышенной кислотностью. Впрочем, человеку не рекомендуется съедать больше 400 г, иначе можно спровоцировать диарею.
Также, чтобы не навредить своему здоровью, нужно правильно выбирать ягоды. Что касается клубники, обратить внимание стоит на запах, цвет — ярко-красный, наличие хвостиков. А черешня должна быть без вмятин, полностью одного цвета, плотная, с ножкой и сладким запахом.
Фото: freepik.com
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