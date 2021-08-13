Как правильно восстанавливать мышечную массу после перенесенного COVID-19

По ее словам, процесс восстановления после ковида прилично затягивается, так как нельзя сильно нагружать сердечно-сосудистую систему. Потому каждому стоит начинать с занятий с малой интенсивностью, даже хорошо натренированным людям. «Самая безопасная история — это ходьба и плавание. Начинаем с прогулок и постепенно увеличиваем дистанцию и скорость ходьбы. Сейчас у всех есть умные часы и смартфоны и можно четко отследить пульс. Если пульс повышается в начале физической активности, но очень быстро восстанавливается во время занятий, то можно переходить к более интенсивным видам нагрузки», — сообщила Зухра Павлова и уточнила, если самостоятельно восстановиться не получается, стоит обратиться к специалисту — врачу-реабилитологу.