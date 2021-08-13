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Как правильно восстанавливать мышечную массу после перенесенного COVID-19

Перенесенная коронавирусная инфекция оказывает влияние на весь организм, в том числе и сказывается на внешнем виде. Зачастую отмечаются случаи существенной потери мышечной массы. О снижении веса и о том, как правильно восстанавливаться после болезни рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова. При этом врач отмечает, что потеря веса свойственна во время любых болезней, когда человек физически неактивен.
Как правильно восстанавливать мышечную массу после перенесенного COVID-19

«Если человек тяжело болел COVID-19 и лежал в больнице, то он выходит оттуда с очень существенной потерей веса. Зачастую эта потеря происходит за счет мышечной массы. Да, жировая масса тоже теряется, но в первую очередь — мышечная. У меня есть пациент, который за полтора месяца в реанимации потерял 30 килограммов, там была очень тяжелая история. Но есть и люди, которые теряли всего по 3-4 килограмма, тут могут быть совершенно разные изменения», — объяснила специалист в интервью радио Sputnik.

По ее словам, процесс восстановления после ковида прилично затягивается, так как нельзя сильно нагружать сердечно-сосудистую систему. Потому каждому стоит начинать с занятий с малой интенсивностью, даже хорошо натренированным людям. «Самая безопасная история — это ходьба и плавание. Начинаем с прогулок и постепенно увеличиваем дистанцию и скорость ходьбы. Сейчас у всех есть умные часы и смартфоны и можно четко отследить пульс. Если пульс повышается в начале физической активности, но очень быстро восстанавливается во время занятий, то можно переходить к более интенсивным видам нагрузки», — сообщила Зухра Павлова и уточнила, если самостоятельно восстановиться не получается, стоит обратиться к специалисту — врачу-реабилитологу.

Фото: freepik.com

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