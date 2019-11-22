Как правильно принимать антибиотики, чтобы они «работали»
По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно около 700 тысяч человек погибает от инфекций, вызванных бактериями, устойчивыми к существующим антибиотикам. И если раньше такие инфекционные заболевания, как пневмония, туберкулез, гонорея и сальмонеллез хорошо поддавались терапии антибиотиками, то на сегодняшний день лечить их становится все сложнее. Виной всему антибиотикорезистентность - феномен устойчивости возбудителей инфекции к действию одного или нескольких антибактериальных препаратов. Причем резистентность развивается не у человека, а у самих бактерий, на которые антибиотик просто перестает действовать. По мнению микробиологов, появление так называемых «супербактерий» во многом вызвано доступностью антибиотиков и их нерациональным и бесконтрольным применением.
«По прогнозам ученых, если проблема нерационального использования антибиотиков не будет решена, в течение ближайших 10-15 лет предполагается появление инфекционного заболевания, которое может привести к смерти не менее 30 миллионов человек»- предостерегает Роспотребнадзор.
Для предотвращения распространения устойчивости к антибиотикам ВОЗ и Роспотребнадзор рекомендуют:
- принимать антибиотики только по назначению квалифицированного работника здравоохранения
- никогда не требовать антибиотиков, если, по словам медработника, в них нет необходимости
- всегда соблюдать рекомендации медработника при использовании антибиотиков
- никогда не давать свои антибиотики другим лицам
- не использовать оставшиеся антибиотики
Также важно помнить, что не все инфекции можно вылечить с помощью антибиотиков. Вопреки расхожему мнению эти лекарственные препараты не эффективны в борьбе с вирусами, в то числе простуды и гриппа. Самым эффективным способом профилактики инфекций по прежнему остается соблюдение 5 основных принципов гигиены:
- регулярное мытье рук
- соблюдение гигиены при приготовлении пищи
- избегание тесного контакта с больными людьми и животными
- безопасный секс
- своевременная вакцинация