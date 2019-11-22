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Как правильно принимать антибиотики, чтобы они «работали»

В честь Всемирной недели правильного использования антибиотиков, которая традиционно проходит в ноябре, Роспотребнадзор опубликовал памятку и рекомендации по рациональному приему этих препаратов.

По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно около  700 тысяч человек погибает от инфекций, вызванных бактериями, устойчивыми к существующим антибиотикам. И если раньше такие инфекционные заболевания, как пневмония, туберкулез, гонорея и сальмонеллез хорошо поддавались терапии антибиотиками, то на сегодняшний день лечить их становится все сложнее. Виной всему антибиотикорезистентность - феномен устойчивости возбудителей инфекции к действию одного или нескольких антибактериальных препаратов. Причем резистентность развивается не у человека, а у самих бактерий, на которые антибиотик просто перестает действовать. По мнению микробиологов, появление так называемых «супербактерий» во многом вызвано доступностью антибиотиков и их нерациональным и бесконтрольным применением.

«По прогнозам ученых, если проблема нерационального использования антибиотиков не будет решена, в течение ближайших 10-15 лет предполагается появление инфекционного заболевания, которое может привести к смерти не менее 30 миллионов человек»- предостерегает Роспотребнадзор.

Для предотвращения распространения устойчивости к антибиотикам ВОЗ и Роспотребнадзор рекомендуют:

  • принимать антибиотики только по назначению квалифицированного работника здравоохранения
  • никогда не требовать антибиотиков, если, по словам медработника, в них нет необходимости
  • всегда соблюдать рекомендации медработника при использовании антибиотиков
  • никогда не давать свои антибиотики другим лицам
  • не использовать оставшиеся антибиотики

Также важно помнить, что не все инфекции можно вылечить с помощью антибиотиков. Вопреки расхожему мнению эти лекарственные препараты не эффективны в борьбе с вирусами, в то числе простуды и гриппа. Самым эффективным способом профилактики инфекций по прежнему остается соблюдение 5 основных принципов гигиены:

  • регулярное мытье рук
  • соблюдение гигиены при приготовлении пищи
  • избегание тесного контакта с больными людьми и животными
  • безопасный секс
  • своевременная вакцинация