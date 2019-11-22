Как правильно принимать антибиотики, чтобы они «работали»

По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно около 700 тысяч человек погибает от инфекций, вызванных бактериями, устойчивыми к существующим антибиотикам. И если раньше такие инфекционные заболевания, как пневмония, туберкулез, гонорея и сальмонеллез хорошо поддавались терапии антибиотиками, то на сегодняшний день лечить их становится все сложнее. Виной всему антибиотикорезистентность - феномен устойчивости возбудителей инфекции к действию одного или нескольких антибактериальных препаратов. Причем резистентность развивается не у человека, а у самих бактерий, на которые антибиотик просто перестает действовать. По мнению микробиологов, появление так называемых «супербактерий» во многом вызвано доступностью антибиотиков и их нерациональным и бесконтрольным применением.