Как правильно питаться в жару, чтобы не навредить своему организму
Какой еде лучше отдавать предпочтение в жаркую погоду, рассказала «Москве 24» диетолог Елена Соломатина. По ее словам, неправильное питание при высоких температурах потребует от организма большего расхода энергии, что может привести к плохому самочувствию.
Тяжелую пищу и без того трудно переваривать, а летом она дает более существенную нагрузку на сердце и другие органы, сравнимую с влиянием физического труда. "В такую погоду лучше есть что-то легкое. Тогда пищеварение будет осуществляться проще, и на это не потребуется большое количество энергии. Тяжелую мясную пищу мы едим зимой для того, чтобы согреться. Летом нам это не требуется", – пояснила диетолог.
В жаркую погоду рекомендуется перенести обед ближе к вечеру, к 17-18 часам. И важно помнить, что пища должна быть легкой. Отлично подойдут небольшие порции холодных супов вроде гаспачо, свекольника или окрошки. Соломатина утверждает, что они отлично подавляют чувство голода и восполняют потерю жидкости в организме за счет овощей, богатых калием, кальцием, магнием и большим содержанием антиоксидантов, которые нужны организму, чтобы избежать повреждающего воздействия солнца.
Охлаждающим эффектом обладают огурцы, цитрусовые: апельсин, лимон, грейпфрут, и ягоды: черешня, клубника и черника. Кислые продукты тоже спасают в жару, их употребление повышает слюноотделение и тогда меньше хочется пить, заключила врач.
Фото: pexels
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