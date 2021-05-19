Как правильно питаться в жару, чтобы не навредить своему организму

Какой еде лучше отдавать предпочтение в жаркую погоду, рассказала «Москве 24» диетолог Елена Соломатина. По ее словам, неправильное питание при высоких температурах потребует от организма большего расхода энергии, что может привести к плохому самочувствию.

Тяжелую пищу и без того трудно переваривать, а летом она дает более существенную нагрузку на сердце и другие органы, сравнимую с влиянием физического труда. "В такую погоду лучше есть что-то легкое. Тогда пищеварение будет осуществляться проще, и на это не потребуется большое количество энергии. Тяжелую мясную пищу мы едим зимой для того, чтобы согреться. Летом нам это не требуется", – пояснила диетолог.