Как правильно избавиться от жира в области живота

По словам Дедковой, обращение к пластическим хирургам не решит вашу проблему, так как посредством липосакции возможно удаление только подкожного жира, а с висцеральным жиром, который сосредотачивается вокруг органов в брюшной полости, такой способ не поможет. Чтобы избавиться от висцерального жира, следует пересмотреть свои привычки: вместе с врачом составить план диеты и стать физически активным. Для занятий спортом отлично подойдут ходьба, плавание, велотренажер минимум по 30 минут 3-4 раза в неделю. При соблюдении данных правил, Ольга Дедкова пообещала, что вы визуально заметите изменения через 2 месяца, а через 5 сбросите до 10 килограммов в весе.