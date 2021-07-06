Как понять по лицу, что у вас критически высокий уровень холестерина

Для того, чтобы точно узнать уровень холестерина в крови, единственным верным способом станет сдача анализа крови. Об этом сообщили в британском издании Daily Express. Однако заметить повышенные показатели вещества помогут и внешние изменения на теле человека — ксантелазмы. «Резко очерченные желтоватые образования часто возникают на веках или вокруг них. Сами по себе эти наросты безвредные и не болят, но портят внешний вид», — сообщили журналисты газеты, ссылаясь на данные врача Катарины Сванберг.

При обнаружении подобных образований стоит обратиться к врачу и сдать анализ крови. В первую очередь не допустить или контролировать повышенный холестерин можно, если вести здоровый образ жизни. Начать лучше с правильно питания, в таком случае рекомендуются следующие продукты: жирная рыба, авокадо, орехи, растительные масла. Придерживайтесь средиземноморской диеты и будьте активны.