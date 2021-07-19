Как понять, что у вас рак кишечника: первые признаки, которые обычно не замечают

До появления ранних симптомов болезни опухоль в кишечнике может необильно кровоточить, об этом рассказал врач-колопроктолог больницы № 9 Санкт-Петербурга Анатолий Недозимованый в беседе с изданием «Доктор Питер». Кроме того, он назвал ранние признаки рака толстой кишки, к ним относятся: кровотечения при дефекации разной степени выраженности, слизь в стуле, ощущение инородного тела в заднем проходе, расстройства дефекации (от ложных позывов до затрудненной дефекации).

По словам специалиста, в большинстве случаев людей не пугают перечисленные признаки, потому как они объясняют их возникновение появлением геморроя и не торопятся к врачу, тем самым понижая свои шансы на выздоровление. Недозимованый рекомендует ежегодно сдавать тест на скрытую кровь, а в случае положительного результата отправляться на фиброколоноскопию (ФКС).