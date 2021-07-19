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Как понять, что у вас рак кишечника: первые признаки, которые обычно не замечают

Рак кишечника считается одним из самых распространенных онкологических заболеваний. В России данный вид онкологии занимает пятое место по частоте случаев возникновения злокачественных новообразований. Развитие колоректального рака важно обнаружить на начальных стадиях, тогда шансы на выздоровление значительно повысятся. Однако болезнь способна долго себя не проявлять, поэтому необходимо знать, на какие изменения в организме стоит обращать внимание.
Как понять, что у вас рак кишечника: первые признаки, которые обычно не замечают

До появления ранних симптомов болезни опухоль в кишечнике может необильно кровоточить, об этом рассказал врач-колопроктолог больницы № 9 Санкт-Петербурга Анатолий Недозимованый в беседе с изданием «Доктор Питер». Кроме того, он назвал ранние признаки рака толстой кишки, к ним относятся: кровотечения при дефекации разной степени выраженности, слизь в стуле, ощущение инородного тела в заднем проходе, расстройства дефекации (от ложных позывов до затрудненной дефекации).

По словам специалиста, в большинстве случаев людей не пугают перечисленные признаки, потому как они объясняют их возникновение появлением геморроя и не торопятся к врачу, тем самым понижая свои шансы на выздоровление. Недозимованый рекомендует ежегодно сдавать тест на скрытую кровь, а в случае положительного результата отправляться на фиброколоноскопию (ФКС).

Фото: freepik.com

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